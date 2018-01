Vlissingen en GOES weten zondag volgende tegenstander

De loting voor het districtsbekertoernooi is zondag bij Cluzona (foto: Orange Pictures)

De kans is aanwezig dat GOES en VC Vlissingen aan elkaar worden gekoppeld bij de loting. Sterker nog: die kans is vrij goot. De loting voor de achtste finales is namelijk een zogenaamde gestuurde loting, waarbij het districts Zuid I in twee delen wordt verdeeld. De twee Zeeuwse hoofdklassers vallen onder de westkant en kunnen daardoor naast elkaar ook Heerjansdam, Sliedrecht, De Alblas, Cluzona, Halsteren (zon) en IFC treffen. De acht clubs vanuit de oostkant (Madese Boys, Bladella, WNC, Heeze, Marvilde, Kozakken Boys 2, SVSSS en Uno Animo) ontlopen GOES en Vlissingen nog.

Nog twee overwinningen

VC Vlissingen en GOES willen uiteraard graag de beker winnen, maar bij het bereiken van de halve finale zou de bekercampagne al geslaagd genoemd kunnen worden. De vier halve finalisten verdienen namelijk een ticket voor het landelijke KNVB-bekertoernooi. Daarin speelde de andere Zeeuwse hoofdklasser, Hoek, dit seizoen nog tegen de profs van Heracles Almelo. VC Vlissingen en GOES hebben nog twee overwinningen nodig om de halve finale te bereiken.

