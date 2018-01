Deel dit artikel:











Woning Draaibrug gesloten na drugsvondst

Een woning in Draaibrug is donderdag voor drie maanden gesloten op last van Burgemeester Vermue van de gemeente Sluis. Aanleiding is de vondst van een handelshoeveelheid softdrugs en harddrugs bij een politie-inval, eind vorig jaar.

Bij de drugsactie vond de politie ongeveer 50 gram aan henneptoppen, 20 gram speed en vier zakjes met vermoedelijk cocaïne. (foto: Politie) De sluiting past in het strenge drugsbeleid dat de Zeeuwse burgemeesters hebben afgesproken. Burgemeesters kunnen door de Wet Damocles zonder waarschuwing of strafrechtelijk proces panden voor drie maanden sluiten. 75-jarige drugsdealer In oktober werden bij een drugsactie in Draaibrug zes mensen aangehouden, waaronder de 75-jarige eigenaar van de woning. Agenten vonden toen ongeveer 50 gram aan henneptoppen, 20 gram speed en vier zakjes met vermoedelijk cocaïne. Daarnaast nam de politie 875 euro en een aantal mobieltjes in beslag. Lees ook: Bejaarde drugsdealer (75) opgepakt in Draaibrug

