Studenten Ike en Niek strijden om een plekje bij het NK Cad-tekenen

Bij het Cad-tekenen maak je producten of pas je ze aan zodat ze in de productie gebracht kunnen worden. Dit alles gebeurt op de computer. Vorig jaar heeft Ike al eens eerder meegedaan aan het NK. "We hadden tweeënhalve dag de tijd om een ontwerp te tekenen, daarna was ik helemaal kapot", zegt Ike. "Ondanks dat was het het allemaal wel waard."

Voor Niek wordt het misschien de eerste keer dat hij mee gaat doen aan het Nederlands kampioenschap. "Ik ben wel benieuwd hoe het er op zo'n NK aan toegaat. Het is ook belangrijk voor mijn toekomst, want hiermee kan je beter met het programma om leren gaan en dat gaat me straks helpen als ik een baan heb of bij mijn volgende opleiding", vertelt Niek.

Een deel van het ontwerp dat de studenten moeten maken tijdens de kwalificatieronde (foto: Omroep Zeeland)

Jurylid Bob Kramer werd in 2008 Europees kampioen en kan zich goed voorstellen dat het heel spannend is voor de studenten om hieraan mee te doen. "Het is voor sommigen de eerste keer dat ze aan een wedstrijd meedoen, dus dat is wel wennen voor ze. Aan het einde van de dag zie je wel dat ze gegroeid zijn en dit een goede ervaring voor ze is", vertelt Kramer.

Van de achttien studenten gaan er uiteindelijk acht door naar het Nationaal kampioenschap in Zwolle.