Waarom naar Volendam als je ook naar Zierikzee kan?

Zomerse dag op het Zeeuwse strand (foto: Omroep Zeeland)

Martijn Kapel van VVV Zeeland: "Ze zijn natuurlijk meer dan welkom. Dat willen we absoluut niet weigeren. We willen iedereen fan van Zeeland maken. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn, mensen die met een bepaald idee naar Amsterdam komen zullen echt niet allemaal over te halen zijn om naar Zeeland te komen."

'Toeristen moeten vaker voor Zeeland kiezen in plaats van Amsterdam'

25 miljoen toeristen

RTL Nieuws meldt dat het aantal buitenlandse toeristen in Nederland fors toeneemt. In 2017 bezochten 17,6 miljoen toeristen ons land, 11 procent meer dan het jaar daarvoor. Meer dan de helft daarvan bezocht Amsterdam, Giethoorn of Volendam. Volgens het NBTC is de verwachting voor 2030 dat er 25 miljoen toeristen naar ons land komen, dus is het nodig dat ze zich meer verspreiden over het land.

Taiwanese toeristen in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland moet volgens Kapel vooral kijken naar de eigen kracht. Zo zouden watericonen als de Deltawerken en mossel- en oestercultuur vooral interessant zijn voor Aziatische toeristen. VVV Zeeland neemt daarom al deel aan de zogenoemde waterlijn van het NBTC Nederland Waterland.

Duitser en Belg toch belangrijkste

Toch verwacht Martijn Kapel niet dat de gemiddelde Zeeuwse toerist snel zal veranderen. De focus ligt nog altijd vooral op België en Duitsland. "Ik hoop van harte dat mensen die Amsterdam bezoeken naar Zeeland te halen zijn, maar als we kijken naar waar het meeste te halen valt, blijven België en Duitsland onze belangrijkste doelmarkten."

