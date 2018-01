Geen tweede woningen meer binnen dorpen op Noord-Beveland

Colijnsplaat vanuit de lucht (foto: Peter en Miranda Schrier uit Goes)

Wethouder Adrie van der Maas is daar blij mee. Volgens hem is de mogelijkheid tot deeltijd wonen ingevoerd tijdens de crisis. "Er werden toen minder huizen verkocht. Om te voorkomen dat er veel leeg kwam te staan, konden mensen een tweede huis kopen, die niet permanent werden bewoond. De crisis is nu voorbij, dus wil het college een stop op die woningen."

'Rommelige tuintjes'

Door de deeltijdwoningen worden in sommige dorpen een stuk of twintig huizen nauwelijks bewoond. Dat zorgt volgens de critici voor lege huizen en soms ook voor rommelige tuintjes. Deeltijdwonen gebeurt vooral in Colijnsplaat, Kamperland en Wissenkerk, daar zijn zo'n twintig vergunningen verleend per dorp. In totaal gaat het voor heel Noord-Beveland om 85 vergunning. De Veerweg in Kamperland spant de kroon met zeven vergunningen in één straat.

Van der Maas en Faasse over deeltijdwonen op Noord-Beveland

Er waren drie keuze voorstellen tijdens de vergadering: het huidige beleid voortzetten, het huidige beleid aanpassen door het gebruik van een woning als deeltijdwoning alleen mogelijk te maken op nieuwbouwlocaties of het huidige beleid aanpassen door niet meer toe te staan dat woningen in de kernen gebruikt worden voor deeltijd bewoning. De wethouder kwam met een compromisvoorstel, om de ingang van de maatregel uit te stellen tot april en na een jaar te evalueren, en dat werd aangenomen.

Te weinig mensen'

De enige partij die voor het behoud van de verkoop van die tweede woningen is, is Betrokken Noord-Beveland van Mark Faasse. "Er zijn te weinig mensen voor te veel woningen. Maar iemand die nu hier een woning koopt en werkt in bijvoorbeeld Eindhoven, zou ervoor kunnen kiezen bij pensioen hier permanent te gaan wonen. Die ontneem je nu die kans en dat is jammer."

