'De advocaatjes zijn niet aan te slepen hier bij Goud voor Oud'

Schouwen-Duivelandse ondernemers sponsoren het feest voor ouderen, Goud Voor Oud, voor de dertiende keer. De mensen worden allemaal thuis opgehaald en krijgen te eten en drinken. Na afloop van de avond worden ze weer naar huis gebracht. De ouderen zaten aan lange tafels te genieten van de muziek en de drankjes, waaronder advocaat met slagroom.

'Advocaat niet aan te slepen'

"De advocaat is hier niet aan te slepen", zegt de zelfbenoemde advocaatmeester, die samen met de rest van de bediening ervoor moet zorgen dat alle gasten van een drankje voorzien zijn. "We hebben ook wel jenever, maar het is vooral advocaat die hier de klok slaat. D'r gaan wel zo'n tachtig tot honderd flessen doorheen."

Imca Marina (foto: Omroep Zeeland)

Naast Imca Marina traden nog Rob de Nijs, Danny de Munck en Djagno Wagner op. Aemstie Alive duurt tot en met zaterdagavond, met nog optredens van onder meer Miss Montreal.

Imca Marina laat iedereen de polonaise dansen bij Goud voor Oud