Duizenden legosteentjes en een hoop engelengeduld

De replica van het Scheldetheater is in twee maanden gebouwd (foto: Omroep Zeeland)

Patrick Pieters is de architect van dit lego-kunstwerk. Hij legt de laatste hand aan het gevaarte van twee bij twee meter. "We hadden soms wat moeite om de vormen helemaal goed te krijgen. Het echte gebouw heeft veel rondingen en dat is met legosteentjes lastig. Maar het is gelukt en het klopt precies!"

In zeven stukken

Over drie weken wordt de replica naar het echte Scheldetheater gebracht. Daarvoor moet het in zeven stukken worden vervoerd. Eenmaal daar duurt het een week voor het weer in elkaar zit. "Maar ik maak me geen zorgen hoor", vertelt Pieters. "Ik heb er vertrouwen in dat het goed aankomt. En als er wel een stukje afbreekt, bouwen we het gewoon weer opnieuw op. Ik weet inmiddels hoe het gebouwd moet worden, haha!"