Zeeland wordt wakker: Goud voor Oud, start wandeltocht watersnoodramp en lego voor gevorderden

Colijnsplaat vanuit de lucht (foto: Peter en Miranda Schrier uit Goes)

De gemeente Noord-Beveland gaat stoppen met het gedogen van deeltijdwoningen, zeg maar tweede huizen. De maatregel gaat in april in en over een jaar gaat de gemeente evalueren of het besluit goed heeft uitpakt. Daar heeft de raad donderdagavond toe besloten.

Imca Marina tijdens Goud voor Oud in Burgh-Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

Golden oldies in Burgh-Haamstede

Zo'n duizend ouderen uit Schouwen-Duiveland genoten donderdagmiddag van Imca Marina in de sporthal van Burgh-Haamstede, onder de naam Goud van Oud. Het feest is onderdeel van het muziekfestival Aemstie Alive.

Watersnoodpad dag 1 (foto: Omroep Zeeland)

Start wandeltocht watersnoodramp

In de aanloop naar de herdenkingen van de watersnoodramp op 1 februari gaan verslaggevers Pim van den Berge en Mark Rijk, 65 jaar later, op zoek naar sporen van de ramp. De wandeltocht begint vandaag in Ouwerkerk. Wil je meewandelen?

Met vier man sterk is het Scheldetheater van Legosteentjes gemaakt (foto: Omroep Zeeland)

Lego voor gevorderden

Een replica van het Scheldetheater in Terneuzen, bestaande uit.... legosteentjes! Vier mensen van werkleerbedrijf Blokpunt in Terneuzen hebben er twee maanden aangewerkt. Het resultaat is binnenkort in het Terneuzense theater te bewonderen.

Kleurrijke zonsondergang bij Lewedorp gisteren. (foto: Ronald Van 't Hul via Twitter)

Het weer

Deze vrijdag verloopt droog. Wolkenvelden laten soms ruimte toe voor de zon. Hierbij waait het niet hard. De zuidwestenwind is zwak tot nipt matig, kracht 3. Het wordt 8 tot 9 graden. Vanavond en vannacht klaart het soms op. Mogelijk ontstaat een mistbank. De temperatuur daalt tot tussen 2 en 4 graden.