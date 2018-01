ASO laat wielerploeg Roompot links liggen

Roompot-Nederlandse Loterij (foto: Orange Pictures)

Roompot-Nederlandse Loterij heeft van de ASO (organisator van deze drie wedstrijden) geen wildcard gekregen. Vorig jaar deed Van der Lijke nog wel mee aan Luik-Bastenaken-Luik en stond Van Goethem aan de start van Parijs-Roubaix.

Roompot is geen WorldTourploeg en is daarom niet automatisch zeker van deelname aan dit soort wedstrijden. Het is nog niet duidelijk of de ploeg mee mag doen aan de Ronde van Vlaanderen. De wildcards voor deze klassieker zijn nog niet uitgedeeld.

Marco Minnaard in de Tour van 2017 (foto: Orange Pictures)

Wanty-Groupe Gobert heeft alleen voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik een wildcard gekregen. Belangrijk voor Marco Minnaard (foto) uit Wemeldinge, die bij de Belgische formatie onder contract staat. Vorig jaar deed Minnaard aan beide wedstrijden mee. De verwachting is dat hij ook dit jaar geselecteerd zal worden door zijn ploeg. Voor Parijs-Roubaix kreeg Wanty-Groupe Gobert geen wildcard.

LottoNL-Jumbo, de ploeg waar Antwan Tolhoek uit Yerseke voor rijdt, is zeker van deelname aan alle grote voorjaarsklassiekers omdat die ploeg deel uitmaakt van de WorldTour. Tolhoek doet mee aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook rijdt hij de Amstel Gold Race.

