Stéphane Cépèro (foto: Omroep Zeeland)

Patrijzen staat momenteel op de derde plaats in de 4e klasse A van het zaterdagvoetbal. Cépèro is sinds het seizoen 2016-2017 verbonden aan de Bevelandse club. Cépèro was eerder werkzaam bij MZVC en De Meeuwen.

Lees ook: