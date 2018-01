Bas de Meijer maakt single voor zoontje

Jason de Meijer werd vorig jaar maart geboren. Met Je Bent Mooi verwoordt Bas zijn gevoelens over het vaderschap en kinderen krijgen in het algemeen. Bas: "Het is een bijzondere gebeurtenis en daar ga je dan toch een nummer over schrijven." De tekst is van Bas zelf, de muziek is geproduceerd door Don-P. en Peter van der Tor bespeelt de gitaar en de bas.

Extra bijzonder

Zelf verloor Bas zijn vader, gitarist Gert de Meijer, in 2006. Dat maakt het vaderschap extra bijzonder. Bas: "Tuurlijk, daar sta je als gezin ook bij stil. Je kan het niet met hem delen. Je gaat toch kijken, zie je dingen in hem terug? M'n vriendin zegt: soms zie je bepaalde blikken, dan heeft hij wel wat weg van je vader."

ITEM Bas de Meijer zingt voor zoon

Volwassener

Bas rapte altijd onder de naam BDM, maar dat is nu voorbij. Bas: "Ik heb besloten om vanaf 2018 een volwassener stap te maken in de muziek en verder te gaan onder m'n eigen naam. Die stap neem ik om zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven: dit is echt wie ik ben, qua naam, qua muziek, qua inhoud."