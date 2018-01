Mensen zijn niet meer op zoek naar werk, werk moet op zoek naar mensen

Volgens Van den Broek, die geboren is in Goes, moeten we ons beseffen dat het arbeidstekort zich niet zomaar oplost. Uit onderzoek blijkt dat we de komende vijf jaar zeker zesduizend arbeidskrachten tekort gaan komen. Bedrijven en overheden moeten actief aan de slag om nieuwe werknemers naar de provincie te halen, ook uit het buitenland.

Uit het buitenland halen

"Het gaat met name om banen in de techniek en in de zorg", zegt Van den Broek. "We kunnen al een deel oplossen door jongeren te verleiden om na hun studie terug te komen naar Zeeland, en door mensen langer te laten werken. Maar het zal ook nodig zijn om mensen met een technische achtergrond vanuit het buitenland naar Zeeland te halen. En dan moet je denken aan landen als Spanje, Italië en Portugal."

Anders gaan denken

"Bedrijven moeten onder ogen zien dat het op de traditionele manier niet meer lukt om vacatures in te vullen. Ze moeten zich goed beseffen dat ze hun banen echt moeten gaan verkopen om zo nieuw personeel binnen te halen. Het helpt ook niet meer om mensen te lokken met een lease-auto of zo, bedrijven moeten zorgen voor een goede balans tussen werken en leven. Daar komen mensen op af", besluit Van den Broek.