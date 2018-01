De Middelburgse band PEER gaat op clubtour. Van half maart tot half april doet de band diverse steden aan, waaronder Arnhem, Zwolle èn Middelburg. Zes optredens doet PEER samen met de Utrechtse band Electric Company.

Studio

Beide bands maken Britpop in een modern, indie jasje. Electric Company presenteert tijdens de tour zijn debuut EP Tailspin. Ook Peer werkt momenteel in de studio aan nieuw materiaal, in samenwerking met producer Peter Slager. Tijdens de tour zal veel nieuw werk te horen zijn, dat in de afgelopen periode tot stand is gekomen.

De twee bands spelen op 31 maart in De Spot in Middelburg. De tour eindigt met een optreden in Stathe, Utrecht op 7 april.