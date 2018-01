Man dringt woning binnen en mishandelt ex-vriendin

archieffoto (foto: HV Zeeland)

Buurtbewoners sloegen rond 1.00 uur alarm toen ze vanuit de woning geschreeuw hoorden. Agenten moesten uiteindelijk de voordeur forceren om het huis binnen te komen, waarna de bewoonster de woning uitrende. De verdachte, een 32-jarige man uit Oost-Souburg, zat op dat moment nog binnen.

De man is aangehouden voor mishandeling en huisvredebreuk. Ook zou hij huisraad vernield hebben. Op het politiebureau bleek dat de verdachte dronken was. De bewoonster heeft aangifte gedaan van mishandeling, huisvredebreuk, bedreiging, vernieling en vrijheidsbeneming. De man is vastgezet voor verder onderzoek.