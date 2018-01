Prijs als steun in de rug voor vrouwelijke wielrenners

Van de Swaluw, zelf amateurwielrenster, zegt om verschillende redenen het initiatief te hebben genomen. Om te beginnen wijst ze erop dat vrouwen nooit in de prijzen vallen bij de jaarlijkse onderscheidingen van het Zeeuwse CyclEmotion. Ze delven dan het onderspit tegen de mannelijke concurrentie. "Daarnaast zijn er prof -en amateurwielrenners die de strijd tegen elkaar moeten opnemen. Dat kan je niet vergelijken."

Verder wil Anne van de Swaluw met haar prijs de aandacht vestigen op vrouwen in het wielrennen. Ze vindt dat ze dat verdienen. "Je hoort zo weinig van de meiden die ik heb genomineerd. Dat is jammer want ze hebben allemaal zulke goede prestaties geleverd."

Anne van de Swaluw, zelf amateurwielrenster, rijdt hier een strand op (foto: Omroep Zeeland)

De vier genomineerden - Britt de Grave (13) uit Tholen

- Quinty van de Guchte (18) uit Driewegen

- Zoë Mulder (17) uit Heinkenszand

- Shirin van Anrooij (15) uit Kapelle

Prestaties

"Shirin van Anrooij is Nederlands kampioen geworden en won ook een aantal 'klassiekers' in de cross, Britt de Grave won Parijs-Roubaix, Quinty van de Guchte reed dit jaar dertig wedstrijden en stond daarbij zestien keer op het podium en Zoë Mulder kroonde zichzelf tot Beneluxkampioene in het mountainbiken." Van de Swaluw hoopt dat de rensters naast een eervolle vermelding ook een steuntje in de rug krijgen of zelfs sponsors aan zich kunnen binden. "Daarom moet je het ook meer zien als een stimuleringsprijs."

Zaterdag 27 januari maakt Anne van de Swaluw de eerste winnares bekend.