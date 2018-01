'Plannen spoorwegovergangen te duur'

(foto: Omroep Zeeland)

De Provincie antwoordt op Statenvragen van D66 dat alleen de aanleg van tunnels de betreffende spoorwegovergangen, zes in totaal, veiliger kan maken. "Daar is de subsidiepot niet voor bedoeld. De kosten zijn zeer hoog en staan niet in verhouding tot de verkeersveiligheidswinst." De Zeeuwse wegbeheerders gaan samen met ProRail naar andere maatregelen kijken. Gedacht wordt aan het verkorten van de tijd dat de spoorbomen dicht zijn, om het risico op slalommend verkeer te verkleinen.

De spoorwegovergang bij de Van Hertumweg in Goes wordt wel aangepakt. De overweg verdwijnt, daarvoor in de plaats komt een tunnel. Dat project maakt deel uit van meerdere maatregelen in Goes, zoals de aanpak van de overgang in de Buys Ballotstraat en het verminderen van geluidsoverlast door goederentreinen. De kosten voor dat project worden betaald door de gemeente Goes, North Sea Port, het Rijk en de Provincie.

Het gaat om de volgende zes overwegen in Zeeland: 1. Vlissingen, EdisonwegDit is de spoorwegovergang bij de kenniswerf. het is ook de eerste overweg die de trein tegenkomt na vertrek van station Vlissingen. 2. Vlissingen, SloewegDe overgang aan het einde van de A58 vlak voor de Sloebrug. 3. Middelburg, SchroewegIn Middelburg staat de spoorwegovergang bij de Schroebrug op de lijst. 4. Goes, Van HertumwegDit is de overweg vlakbij het stadskantoor. Deze overweg verdwijnt de komende jaren. Er komt een tunnel voor in de plaats. 5. Goes, KloetingsewegEen paar honderd meter van de Van Hertumweg aan de andere kant van het station ligt de overweg bij de Kloetingseweg. Ooit waren er plannen voor een tunnel, maar dat bleek te duur. 6. Reimerswaal, ZanddijkDe laatste overweg op de lijst ligt vlakbij het station Kruiningen Yerseke.

ProRail gaat de komende jaren onderzoeken hoe de veiligheid bij spoorwegovergangen kan worden vergroot. ProRail betaalt dit onderzoek zelf. Verder kijkt de Provincie samen met de spoorbeheerder naar de spoorkruising bij de Zanddijk, die veiliger moet worden.

