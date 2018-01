Vakbond dreigt met acties bij Ovet

Overslagbedrijf Ovet (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de FNV vraagt Ovet steeds meer flexabiliteit van de werknemers zonder dat daar iets tegenover staat. Bovendien zou worden beknibbeld op arbeidsvoorwaarden door het schrappen van vergoedingen.

De FNV-leden hebben het cao-eindbod van hun werkgever unaniem van de hand gewezen. Volgens vakbondsbestuurder Cees Bos is de actiebereidheid groot. "Tijdens de ledenvergadering, waarin we het eindbod van Ovet hebben voorgelegd, werden door de leden al acties in het vooruitzicht gesteld."

Onder de cao van Ovet vallen 90 werknemers.