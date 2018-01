Losgebroken herdershonden jagen emoe België in

Emoe op de vlucht voor herdershonden (foto: Omroep Zeeland)

"De wallaby is een aantal keer van links naar rechts door de wei gejaagd en viel toen plots neer", vertelt eigenaar Frans Termote. De stress werd het beestje fataal. "Op het moment dat hij dood was, hebben de honden hun aandacht verlegd naar de emoe."

De emoe kwam er vanaf met een beschadigde vacht, opgelopen toen hij tijdens zijn vlucht tegen een hek sprong. Termote ging vanmorgen met de politie op zoek naar de emoe, die zeventien kilometer verderop in België werd gevonden. "Het dier was rustig en herkende ons, dus we konden de emoe zonder problemen in de bus zetten."

Eigenaar Frits Termote vertelt over de aanval

Termote heeft al contact gehad met de eigenaren van de honden. "Zij gaan ons uiteraard vergoeden." De schuld lag echter niet bij de hondeneigenaren, maar bij een buurman. "Die kon blijkbaar niet verdragen dat ze honden hebben en heeft ze losgelaten. Dus het was hun schuld niet."