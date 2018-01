ICT-bedrijf plukt personeel vers van de opleiding

Het bedrijf heeft contacten met onderwijsinstellingen. Zo gaan eerstejaarsstudenten elk jaar met docenten langs verschillende bedrijven om kennis te maken, waaronder Nedbase. Maar het bedrijf zelf biedt ook jaarlijks een open dag aan. "Niet alleen voor klanten, maar juist ook bedoeld voor studenten die zo op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met ons", zegt mede-eigenaar Jacco de Leeuw.

Een parttimebaan tijdens de studie

Het internetbureau zorgt altijd voor voldoende stageplaatsen. "Zo kunnen ze ons bedrijf al leren kennen. Er zijn mensen die meelopen, maar ook die hier hun afstudeerstage doen. Meestal bieden we ze daarna een parttimebaan aan naast hun studie. Dan kunnen ze in hun eigen branche blijven werken. Dat werk is prima te combineren met een studie, omdat ze zelf hun werktijd uit mogen kiezen", zegt Jacco de Leeuw.

Ik heb hier eerst mijn twee stages gedaan, daarna naast mijn studie gewerkt en nu werk ik hier voor vast. " Jurgen Franse - Software Engineer bij Nedbase

Op deze manier heeft het bedrijf al verschillende studenten weten te strikken. Jurgen Franse is één van hen: "Ik heb hier mijn stages gedaan, naast mijn studie gewerkt en nu werk ik hier voor vast", zegt hij. De sfeer en het soort werk beviel hem tijdens zijn stage meteen. Het was ook geen moeilijke keuze om na zijn studie bij dit bedrijf te blijven.

Ervaring is moeilijk te vinden

Volgens De Leeuw is ervaring moeilijk te vinden. "Aanbiedingen zoals wagens van de zaak of bonussen werken niet meer zoals vroeger. Verder vinden wij het belangrijk dat mensen het bij ons naar de zin hebben en bij ons willen blijven. Dan heb je na een aantal jaren de ervaring toch in huis. We proberen het werk zo verschillend en uitdagend mogelijk te houden. We hebben technisch complexe opdrachten en dat is met name voor ontwikkelaars interessant", zegt hij.



Het bedrijf heeft de focus voor de toekomst verlegd. "Op dit moment hebben wij niet als hoofddoel om te groeien, dus het grote tekort aan arbeidskrachten dat voor de komende jaren verwacht wordt, baart ons nog niet echt zorgen. Voor nu is het belangrijkste om onze werknemers tevreden te houden en natuurlijk onze klanten."