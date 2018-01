BayWey steekt Aan De Kust in een ander jasje

Zwoele soul

BayWey (Bryan Wijnands) is 23 jaar en komt uit Middelburg. Hij is altijd geïnteresseerd geweest in muziek, maar de laatste vijf jaar is hij zich er echt in gaan verdiepen. Hij verkende rauwe blues, jazz, rock en metal, maar kwam uit bij de muziek die z'n moeder altijd draaide: lekkere zwoele soul van Luther Vandross en Donny Hathaway. "Daar ben ik in blijven hangen. Dat vind ik lekker en wil ik blijven doen."

Hij werkt samen met onder meer Aslian Berhitu, een toetsenist/zanger uit Middelburg. "Het YouTube-kanaal BeyWeymusic is van mij, maar we helpen elkaar omhoog. In principe zijn we vrienden en we doen iets dat we gemeenschappelijk leuk vinden."

Nummer één

Bryan is student Zelfstandig Ondernemerschap op het Scalda in Middelburg, maar muziek maken staat bij hem op nummer één. "Ik zou niets anders willen. Ik hoop dat ik kan leven van de muziek, van hetgeen ik het liefste doe." Grote voorbeelden voor BayWey zijn B.B. King, Prince, James Brown en Bruno Mars.

Aan De Kust

Eerder maakte hij covers van Redbone van Childish Gumbo en This Christmas van Donny Hathaway. Het idee voor de BLØF-cover kwam van een maat van hem: "Hij appte me en zei: zullen we eens een nummer pakken dat iedereen kent en dan in een heel ander jasje steken? Ik heb al een opzetje gemaakt ... "

Op dit moment is BayWey druk bezig met het schrijven eigen liedjes. "Ze gaan over liefde, seks en liefdesverdriet. Er liggen al wat dingetjes op de plank. Er komt zeker wat aan dit jaar!"

Baywey VOOR INTERNET