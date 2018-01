Nederlandse primeur in Yerseke: alle zorg in je eigen appartement

Impressie appartementencomplex (foto: Comfortwonen)

In het wooncomplex komt een diagnostisch steunpunt, waar een zorgmedewerker vroegtijdig problemen kan signaleren en de nodige zorg kan organiseren. Zo kan er bijvoorbeeld thuiszorg of verpleeghuiszorg worden geregeld. De zorgmedewerker kan bloed afnemen of een echo of röntgenonderzoek regelen. Artsen kunnen op afstand adviseren welke behandeling nodig is. Hiermee kunnen onnodige verwijzingen naar de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis worden voorkomen, is het idee.

'Er is niets beters dan thuis'

"Je kan het zo gek niet bedenken, iedere vorm van zorgt wordt in het complex geleverd", vertelt zorgondernemer Paul Witteman. Samen met projectontwikkelaar Sven Lavrysen van Comfortwonen uit Heinkenszand ontwikkelde hij het concept. Lavrysen liet eerder in het Belgische Eindhout eenzelfde appartementencomplex bouwen.



Verslaggever Ilja Tuning ging naar Yerseke en sprak met de projectontwikkelaars

Witteman: "Het is een volledig nieuw concept voor Nederland, maar ook - en dat horen de zorgverzekeraars graag - kostenbesparend. En voor de mens met een zorgvraag, is er niets beters dan thuis."

Zorg in het eigen bed levert besparing op

Als ouderen thuis goed verpleegd kunnen worden, bespaart dat kosten in verpleeghuizen en het ziekenhuis. Ouderen met bijvoorbeeld een gebroken heup of met een zware hersenbloeding gaan nu naar het ziekenhuis of een verpleeghuis. Veel ouderen houden nu lang een ziekenhuisbed bezet, omdat zij nog niet naar huis kunnen, of omdat er geen plaats is in een verpleeghuis. Bewoners van zo'n woonzorgcomplex als die in Yerseke, kunnen die zorg wel thuis krijgen.

Comfortwonen heeft plannen om ook in Wilhelminadorp, in Wemeldinge, Goes, Middelburg en Hulst soortgelijke appartementencomplexen met deze zorgservice te bouwen.