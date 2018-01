Na 55 jaar nog steeds verliefd op 'stoere Piet'

De 13-jarige Piet Koster met zijn ouders (allen links) in 1953, bij het gastgezin in Eindhoven (foto: Omroep Zeeland )

Piet Koster bracht met zijn vader en moeder een bange nacht en twee dagen door op de zolder van hun huis buiten het dorp Rilland. Ze werden gered en belandden op zoek naar een onderkomen bij de familie De Vries in Eindhoven.

Als gevolg van de watersnoodramp, volgende week 65 jaar geleden, moesten 100.000 mensen vluchten uit het rampgebied. De meesten werden ondergebracht bij gastgezinnen, soms ver weg van Zeeland.

Riki weet nog precies hoe ze Piet voor het eerst zag en onder de indruk was. "Nog nooit zo'n stoere jongen gezien. Hij had een plunjezak met natte dekens over de schouder."

Riki de Vries ontmoette vlak na de ramp haar grote liefde

De Zeeuwen bleven 11 weken in het drukke huishouden met vijf kinderen in Eindhoven. Het gastgezin en de gasten gingen elkaar in de loop van de tijd steeds beter begrijpen, en ook steeds beter verstaan. "Het was echt gezellig". Ook al zegt Riki de Vries dat ze Piet door zijn Zeeuwse tongval aanvankelijk niet eens kon verstaan. "We dachten dat hij 'Pit' heette. Zijn moeder had het over een stremien en Piet moest "spieën". Door samen dingen te doen zijn we er wel uitgekomen."

Ook de opvangperiode zijn de warme contacten gebleven. Een paar jaar later heeft Piets zus Riki en Piet aan elkaar weten te koppelen. Al 55 jaar zijn ze gelukkig samen. "Als ik hem aan zie komen denk ik"YES, daar komt mijn stoere vent"