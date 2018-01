Deel dit artikel:











JP & The Seeger Session Band geniet in Dublin

De JP & The Seeger Session Band is op dit moment in Ierland. De muzikanten uit Middelburg en omgeving spelen drie keer op het Tradfest in hartje Dublin en zijn vrijdagavond te gast in de Late Late Show, een bekende talkshow op de Ierse nationale televisie. In Goedemorgen Zeeland belden we met frontman Jan Piet de Klerk.

ITEM JP in Ierland Het publiek reageerde uitzinnig op het eerste optreden in Dublin. Jan Piet de Klerk: "De mensen gingen helemaal uit hun dak. Het is een soort 'dream come true' voor ons. Helemaal ongelofeljk. We zijn er heel blij mee dat dit allemaal gebeurt." JP & The Seeger Session Band speelt Amerikaanse traditionals, folk en gospel. Daarmee hebben ze de afgelopen jaren verscheidene tournee's gemaakt.