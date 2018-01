Bij University College Roosevelt worden Nederlandse studenten met open armen ontvangen

Wel zijn er de laatste jaren ook hier procentueel meer internationale studenten dan Nederlandse. "Tot 2010 was de verhouding 70 procent Nederlands en 30 procent internationaal, maar dat is tegenwoordig 50/50", vertelt Maan Leo, woordvoerder van de UCR.

Steeds minder Nederlandse aanmeldingen

Volgens Leo is dit niet het gevolg van verdringing door studenten uit het buitenland, maar door een daling in het aantal aanmeldingen door Nederlandse en Zeeuwse studenten. "Er is nu meer concurrentie dan zeven jaar geleden. Daarom zoeken we nu naar allerlei manieren om iedereen te vertellen wat je hier in Zeeland kunt doen. Daarbij richten we ons natuurlijk ook op Zeeuwse studenten."

Minister Koenders opende met een toespraak het nieuwe studiejaar (foto: Omroep Zeeland)

Voor UCR is de evenredige verhouding ideaal vanwege de internationale ervaring die de studenten al op kunnen doen in het klaslokaal. Ook Nederlandse oud-studenten geven aan dat zij het als positief hebben ervaren dat er ook internationale studenten meedoen aan het lesprogramma. Dat blijkt uit onderzoek van UCR. "Zij hebben er dus geen moeite mee. Volgens hen draagt bij aan hun blik op de wereld. Ze geven aan er baat bij te hebben."

Engels een bewuste keuze

De UCR is van oorsprong een Engelstalige universiteit voor Nederlandse studenten die bewust kiezen voor een toekomst in het buitenland. "Het is voor hen dus essentieel dat de vakken in het Engels gegeven worden," zegt Leo. De kritiek van de LSVB dat het voor sommige studies niet logisch is om het Engels te geven, zoals psychologie, gaat dus niet op voor UCR.