trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Wijnands is bij GPC Vlissingen de opvolger van Niels Slager, die aan het einde van het seizoen stopt. Wijnands was eerder trainer bij onder meer Robur, SKNWK, DWO'15 en Jong Ambon. Dit seizoen is hij clubloos.

