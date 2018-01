Watersnoodpad: Dit was vrijdag 26 januari

De eerste stappen

Mark en ik worden vrijdagochtend bij het Watersnoodmuseum begroet door een vijftal wandelaars die aan de oproep om mee te komen wandelen langs het Watersnoodpad gehoor hebben gegeven. Voordat we daadwerkelijk vertrekken komen daar nog een tien mensen bij. Na negenen zetten we daadwerkelijk de eerste stappen op het Watersnoodpad dat Mark en ik de komende week gaan volgen, op zoek naar sporen van de Watersnoodramp.

Watersnoodpad - Dit was dag 1 (foto: Omroep Zeeland)

Een van de mensen die meelopen is Dick Sies. Ik interview hem op een plek waar de oude dijk van Ouwerkerk nog zichtbaar is. Hij vertelt dat hij na de Ramp in IJmuiden terecht kwam, bij een gezin dat geloviger was dan hijzelf, en dat hem dat niet altijd beviel. Pas als hij een stukje doorgelopen is, krijg ik van een andere wandelaar te horen dat Dick veel familieleden, waaronder zijn vader en moeder is kwijtgeraakt door het wrede water in '53.

Zulke indrukwekkende verhalen

We wandelen door naar onze afspraak met Adrie Romeijn, die speciaal voor Omroep Zeeland zijn verhaal wil vertellen bij Nieuwerkerk. Hij neemt ons mee naar de rampnacht in 1953 en wat hij vertelt laat ons sprakeloos achter. Want wat moet je zeggen als een oudere man met dikke snikken vertelt over een familie die hij zag verdrinken voor zijn ogen? Over verlies, kou en angst. Adrie wil graag dat de verhalen die verteld worden, zuiver blijven en niet voor de commercie worden aangedikt of afgekalfd.

In Nieuwerkerk zelf staan we een uurtje later met Dick Sies gebogen over negen grafstenen. Dick praat ogenschijnlijk zonder moeite over een verlies dat Mark en ik ons niet voor kunnen stellen. Dick heeft in het Watersnoodmuseum leren te praten over wat toen gebeurde, en dat heeft hem geholpen het een plekje te geven.

Als pasgeboren baby vervoerd in een tasje

In Oosterland maken we van onze beelden een televisiebijdrage. Terwijl we in een opgeknapt truckerscafé zitten komen de verhalen over de drempel rollen; van een man die nooit had bestaan zonder de Ramp omdat zijn ouders elkaar vonden in die tijd van nood tot het verhaal van de Oosterlandse bakker die geboren werd in de rampnacht en in een tasje vervoerd werd dat nu in het Watersnoodmuseum te vinden is.

Een tijd later lopen we Bruinisse binnen. We waren zeker van een slaapplaats, maar door familieomstandigheden ging dat plan niet door. Net voor we Bru binnenwandelen worden we aangeroepen dor twee dames. De een veegt ons naar binnen voor koffie en verhalen, terwijl de ander en slaapplaats voor ons klaarmaakt.

En overal sijpelen de herinneringen binnen, altijd weer die Ramp. 65 jaar later worden de daadwerkelijke getuigen minder talrijk, maar de verhalen waaien, net als de wind, onverminderd aan.