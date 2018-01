Deel dit artikel:











Oprichter Porgy en Bess wordt vereeuwigd in brons

Beeldend kunstenaar Hannes Verhoeven is degene die Frank Koulen, de legendarische oprichter van Jazzpodium Porgy en Bess, mag vereeuwigen in de vorm van een standbeeld. Zijn ontwerp werd gisteravond tijdens een bijeenkomst in Terneuzen unaniem gekozen.

Zo moet het standbeeld van Frank Koulen er uitzien. (foto: Gemeente Terneuzen) De jury kon kiezen uit drie inzendingen, maar was eensgezind. "De kunstenaar heeft precies aangevoeld hoe hij de nagedachtenis van Frank Koulen en de betekenis van Frank voor de stad levend kan houden", legt jurylid en cultuurwethouder Frank Deij uit. "Het beeld straalt vrolijkheid, ambiance en gastvrijheid uit. Ook zijn bekende uitgestoken hand is aanwezig, wijzend naar zijn Porgy en Bess. Chapeau." Wie was Frank Koulen? Frank Koulen kwam in 1944 vanuit Suriname naar Terneuzen waar hij in 1957 een lunchroom begon. Hij vernoemde die naar de Amerikaanse opera Porgy en Bess van George Gershwin uit de jaren dertig. De lunchroom ontwikkelde zich al snel tot een muziekcafé met een smeltkroes aan stijlen, met de nadruk op Franks favoriete muziek: jazz. Koulen slaagde erin een aantal grote namen naar de Scheldestad te halen. Onder meer Oscar Harris, Toots Thielemans, Chet Baker, Boy Edgar en Art Blakey traden op in Porgy en Bess. Hannes Verhoeven blijft met het beeld dicht bij de echte Frank Koulen. "Ik zet Frank neer in zijn destijds dagelijkse outfit: een wollen kabeltrui met daaronder een wat openstaande blouse en als broek een pantalon en leren nette schoenen", vertelt Verhoeven. Het bronzen beeld wordt 170 centimeter hoog en beeldt Koulen uit op 50-jarige leeftijd. De kunstenaar heeft ongeveer zes maanden nodig om het beeld van Frank Koulen af te maken. Het beeld krijgt vervolgens een plekje voor het voormalige stadhuis in de Noordstraat. Crowdfunding Wethouder Deij was in maart vorig jaar degene die het idee van een standbeeld opperde. Hij vindt dat Koulen een standbeeld verdient, omdat hij met Porgy en Bess Terneuzen op de kaart heeft gezet. Dat bracht het jazzpodium op het idee om een crowdfunding te starten om geld voor het standbeeld op te halen. Lees ook: Geld voor standbeeld oprichter Porgy en Bess is binnen