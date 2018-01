Van de Guchte is de 'Beste Zeeuwse wielrenster'

Quinty van de Guchte beste Zeeuwse wielrenster van 2017 (foto: Quinty van de Guchte)

Van de Swaluw had een verkiezing via social media uitgeschreven en de reacties waren overweldigend. "Ik had gerekend op honderd tot vijfhonderd stemmen, maar al na de eerste avond waren er meer dan vijfhonderd stemmen. Uiteindelijk hebben er 1140 mensen gestemd", zo laat Van de Swaluw weten.

Van de Guchte bleef drie andere genomineerden voor; Zoë Mulder uit Heinkenszand, Shirin van Anrooij uit Kapelle en Britt de Grave uit Tholen.

Quinty van de Guchte is achttien jaar en woont in Driewegen. Van de Guchte rijdt voor Isorex NoAqua Ladies Cycling Team . In 2017 stond ze in zestien van de dertig wegwedstrijden bij de junioren op het podium. Van de Guchte won vier koersen, vijf keer werd ze tweede en zeven keer derde.

Het was volgens Van de Swaluw een spannende verkiezing. "Er was een verschil van achttien stemmen. Pas op de laatste avond werd duidelijk wie er gewonnen had". Van de Swaluw heeft niet bekend gemaakt wie er tweede, derde en vierde zijn geworden.

De prijs 'Beste Wielrenster' is een initiatief van Anne van de Swaluw (foto: Omroep Zeeland)

Van de Swaluw hoopt met de verkiezing meer aandacht te krijgen voor het vrouwenwielrennen. Aan het einde van ieder seizoen worden in Heinkenszand prijzen uitgereikt voor de beste renners, maar het viel Van de Swaluw op dat er naast een mannelijke mountainbiker of wielrenner geen vrouwelijke renster in het zonnetje werd gezet de afgelopen jaren.

Lees ook: