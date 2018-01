Deel dit artikel:











Auto over de kop na botsing met geparkeerde wagen

Een 22-jarige automobilist is afgelopen nacht in de Poststraat in Nieuwerkerk op een geparkeerde wagen gebotst en door de klap met zijn auto over de kop geslagen. De bestuurder en zijn bijrijder zijn behandeld door ambulancepersoneel.

Het ongeluk gebeurde rond 2.40 uur. Uit een blaastest bleek dat de automobilist te veel had gedronken. Hij heeft zijn rijbewijs moeten inlveren. De geparkeerde auto werd tegen de gevel van een woning geduwd en liep forse schade op.