Zeeuwse vrienden van Lichtenvoorde naar de Noordkaap

De laatste stickers worden geplakt en de banden zijn net vervangen. De twee Zeeuwse vrienden zijn er helemaal klaar voor. Een toerrit met de auto. De start is in Lichtenvoorde in Gelderland en eindigt op de Noordkaap. "We hebben er veel zin", zeggen beiden. "We hebben eerder in Engeland samen gereden, dus dat gaat goed komen."

Vertrouwen op een goede afloop hebben de mannen zeker. "Het is alleen nog niet duidelijk hoe we er precies moeten komen, want de route staat niet vast, die moeten we zelf uitzoeken," zegt Jesse.

Goede doel

Met de toertocht halen de vrienden tevens geld op voor het goede doel. "Daar hoefden we niet lang over na te denken", vertelt Pieter. "We hebben beiden wat met water en vonden Reddingsorganisatie Zeeland een mooie bestemming. Zij zoeken met speciaal opgeleide honden op zee en kunnen het geld goed gebruiken voor een nieuwe buitenboordmotor."

Jesse en Pieter zijn zondag vertrokken en hopen op zondag 4 februari weer terug te zijn.