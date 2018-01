Amazone Zweistra onverslaanbaar bij ZK dressuur

Thamar Zweistra was oppermachtig bij het ZK dressuur (foto: Omroep Zeeland)

De manier waarop Zweistra in Nieuw- en Sint Joosland de zege in de Lichte Tour greep was indrukwekkend. In de Prix Saint Georges hield ze met een score van 69,78% de combinatie Vincent Bol met Baltimore bijna drie procent achter zich. In de aansluitende Kür op muziek scoorde Zweistra (71,438%) bij vier procent hoger dan Bol.

ZK dresuur

Eindstand Lichte Tour 1. Thamar Zweistra (Erina) Schore 141,218 2. Vincent Bol (Baltimore) Nieuw- en Sint Joosland 134,160 3. Elles Kole (Annebella) Vlake 128,323

In de klasse ZZ-zwaar ging het iets moeilijker voor Zweistra, maar won ze dus ook twee keer. In de proef scoorde ze met Hexagon's Filamanda 64,86%, wat genoeg was voor de zege. Met het paard Hexagon's Grandville (63,64%) eiste Zweistra ook de tweede plaats voor zich op. In de Kür op muziek mocht iedere ruiter slechts met één paard starten. Zweistra koos voor Filamanda en was opnieuw de beste met 71,813%. Ruim 4,5 % meer dan Merel van Wallenburg uit Ritthem met Zip.

ZK dressuur