Bliek en De Nooijer op stoom met FC Dordrecht

Julius Bliek (foto: Orange Pictures)

De zege van FC Dordrecht kwam tot stand via twee benutte strafschoppen. Jafar Arias opende in de eerste helft de score, na rust maakte Denis Mahmudov er 2-0 van. Bliek stond, zoals de laatste weken gebruikelijk, in de basis bij Dordrecht. Hij werd wel een kleine twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. "Dat was uit voorzorg", zegt trainer De Nooijer. "Julius had de laatste week wat last gehad." Door de zege is FC Dordrecht geklommen naar de dertiende plaats op de ranglijst en staat het na twee wedstrijden bovenaan in de strijd om de periodetitel. Het doel van FC Dordrecht is het bereiken van de play-offs om promotie.

Bakx, Klomp en Hendriksen

De zege voor Dordrecht betekende een nederlaag voor de Istvan Bakx uit Vlissingen en Daan Klomp uit Wissenkerke, die beiden bij FC Oss spelen. Bakx stond in de basis en werd na 68 minuten naar de kant gehaald. Klomp bleef de hele wedstrijd op de bank. Trainer Roy Hendriksen uit Middelburg ging met zijn Helmond Sport met 1-2 onderuit tegen Almere City. Eerder deze week werd bekend dat Hendriksen na dit seizoen vertrekt bij de Brabantse nummer 18 van de ranglijst.