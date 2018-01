Nieuwe trainer zet Van Drongelen in de basis en pakt punt

Rick van Drongelen in shirt HSV (foto: Orange Pictures)

Van Drongelen (19) stond de afgelopen maanden vaak wissel bij HSV. Na zijn overgang van Sparta afgelopen zomer kreeg de verdediger in het begin van het seizoen veel speeltijd bij HSV, maar daar kwam de laatste maanden dus verandering in. Onder Hollerbach heroverde Van Drongelen zijn plaats dus. Na een snelle 1-0 achterstand scoorde oud-FC Groningen speler Filip Kostic HSV een punt. De club staat nog wel voorlaatste in de Bundesliga met 16 punten uit 20 wedstrijden. HSV is de enige Duitse club die nog nooit uit de Bundesliga degradeerde.