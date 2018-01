Jan Poortvliet trainer van hoofdklasser Nuenen

Jan Poortvliet gaat aan de slag bij hoofdklasser Nuenen (foto: Omroep Zeeland)

In 2005 begon Poortvliet aan zijn eerste periode bij Nuenen. Hij was toen twee seizoenen werkzaam bij de club. In het eerste jaar wist Poortvliet promotie van de 2e klasse naar de 1e klasse af te dwingen. Het jaar erna eindigde Nuenen in de subtop. Nu speelt Nuenen in de Hoofdklasse B van het zondagvoetbal, net als GOES en VC Vlissingen.

Profclubs

Poortvliet speelde als prof voor clubs als PSV, Roda JC, Nimes, Antwerp en VCV Zeeland en kwam 19 keer uit voor het Nederlands Elftal. Als trainer werkte hij onder meer bij RBC Roosendaal, Den Bosch, Telstar, Helmond Sport, Southampton en FC Eindhoven. In 2015 werd hij in Zeeland trainer van GOES, waarna hij voor een avontuur naar China (Qingdaio Red Lions) vertrok. Dat avontuur eindigde vorig jaar. Nu gaat Poortvliet dus weer bij de amateurs aan de slag.