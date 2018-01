Hoofdklasser Hoek wint uitduel bij RVVH

Hoek juicht (foto: Orange Pictures)

Na precies één minuut spelen was het al raak voor Hoek in Ridderkerk toen spits Sidy Ceesay de openingstreffer scoorde. Lang kon de Zeeuws-Vlaamse formatie niet genieten van dat doelpunt, want twee minuten later zette Sanzio Dieterich de thuisploeg alweer op gelijke hoogte. Vlak na dat doelpunt was RVVH zelfs dicht bij een voorsprong, maar de lat redde Hoek.

Invaller

Na rust kwam Hoek onder druk te staan en ging RVVH op zoek naar de voorsprong, maar doelman Jordi de Jonghe hield zijn doel knap schoon. Hoek scoorde nog wel twee keer. Eerst was het invaller Thomas van Renterghem, die Hoek zo'n twintig minuten voor tijd op voorsprong zette en in de laatste tien minuten bracht spits Daniël Akindayini de eindstand vanaf de penaltystip op 1-3.

Scoreverloop

0-1 Ceesay (1)

1-1 Dieterich (4)

1-2 Van Renterghem (73)

1-3 Akindayini (82/pen)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van Den Bergh, Verbrugge (Martens/86), Chergui, Verwilligen, Vandepitte, Impens, Leroy (Van Renterghem/60), Ceesay (Vitukynas/75), Akindayini