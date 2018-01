Bruse Boys speelt gelijk in degradatiekraker

Spits Dennis Hoep van Bruse Boys (foto: Facebook Bruse Boys)

Het duel was voor Bruse Boys een cruciaal duel om het gat met de nummer voorlaatst te verkleinen, omdat de club bij winst aansluiting zou krijgen. Het was dan ook een tegenvaller dat de ploeg uit Bruinisse al vroeg op achterstand kwam. Het was Brandon Nooitmeer die de thuisploeg binnen tien minuten op een 1-0 voorsprong zette. Bruse Boys kwam de klap van de achterstand al snel te boven, want nog geen tien minuten later scoorde Perry Potappel de gelijkmaker. Hij onderschepte zelf de bal en rondde succesvol af. Nog voor rust kwam Bruse Boys zelfs op voorsprong. Wesley den Hollander gaf een pass op Sander van 't Hof die de bal diagonaal via de paal binnen wist te schieten en zo de Schouwse ploeg op een 1-2 voorsprong zette.

Opnieuw Nooitmeer

In de tweede helft gebeurde aanvankelijk niet zoveel, tot de 67e minuut, toen Brandon Nooitmeer zijn tweede doelpunt van de dag maakte en daarmee beide ploegen weer op gelijke hoogte bracht. Het zou het enige noemenswaardige feit van de tweede helft blijken te zijn, waardoor beide ploegen met een punt naar huis gaan. Bruse Boys blijft laatste met vier punten achterstand op Nieuwenhoorn en DCV, dat thuis van Kloetinge verloor.

Scoreverloop

1-0 Nooitmeer (9)

1-1 Potappel (19)

1-2 Van 't Hof (28)

2-2 Nooitmeer (67)

Opstelling Bruse Boys

Bins, Lindhout, Vroegindeweij, Willemse, Ketting, Potappel (Vogel/89), Maaskant, Den Hollander, Dorst, Hoep (Koen van den Berge/82), Van 't Hof (Nieuwland/66)