Hippe meubels moeten dorpshuis aantrekkelijk maken voor jong en oud

Het dorpshuis huist in de oude school van het dorp. Een paar jaar geleden is het gebouw verbouwd tot dorpshuis. 't Katshuis hield toen z'n oude meubilair en nu werd het toch tijd voor wat nieuws. Inwoners van het dorp konden vanmiddag de nieuwe inrichting bewonderen onder het genot van een drankje.

In 2014 trok het dorpshuis in de bij de Basisschool de Kattenschulp met het idee dat er zo een multifunctioneel gebouw ontstond in het dorp. Echter datzelfde jaar nog sloot de school definitief de deuren. De Kattenschulp fuseerde met de Stamperiusschool in Wilhelminadorp.