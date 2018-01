Waarom zij vandaag vogels tellen

Landen, want vogels die buiten de eigen tuin zitten of alleen overvliegen mogen niet worden meegeteld. Dit om te voorkomen dat vogels meerdere keren worden geteld. De telling levert vooral heel veel data op, waar niet al te veel conclusies aan verbonden kunnen worden. Het geeft alleen een algemeen beeld van welke vogelsoorten er op dit moment voorkomen in Nederland.

"Het is eigenlijk een nulmeting van de Vogelbescherming om te kijken wat er nou in Nederland aan vogels zit", zegt Han Reijnhoudt die meedoet aan de telling. "Ik ben zelf lid van de vogelwerkgroep Walcheren dus vogels is mijn hobby dus dat half uurtje tellen heb ik er ook wel voor over."

Wat de fervente vogelaar Han opvalt is het aantal puttertjes die hij de laatste tijd vaak ziet vliegen: "Die zag je vroeger heel weinig en nu zie je ze regelmatig in groepen van twintig vliegen. Misschien komt dat ook wel door de akkerranden die ze inzaaien met zaadrijke bloemetjes."

Han en zijn zoon Maarten zitten een kwartslag gedraaid aan de eettafel door een verrekijker naar buiten te kijken. In de tuin staat een voederpaal met op de top een plank vol met oud brood. Dat is er speciaal voor vandaag neergelegd om zoveel mogelijk vogels naar hun tuin te lokken. Voor de vogels die geen trek hebben in brood hangen er onder de plank nog pinda's en een vetbol.

Op de tafel ligt een tellijst en een vogelboek om vogels op te zoeken die ze niet herkennen. Volgens Han Reijnhoudt zeggen de resultaten van zijn tuin in Westkapelle niet veel voor de rest van Nederland. Daar komt volgens hem nog eens bovenop dat Westkapelle een bijzondere plek is voor vogelaars. Omdat de kop van Walcheren ten opzichte van de rest van Nederland wat meer in de Noordzee ligt, zijn er veel bijzondere trekvogels te zien.

Han en Maarten Reijnhoudt hebben vandaag een half uur lang alle vogels in hun tuin geteld. (foto: Omroep Zeeland)

Het spotten en herkennen van vogels is Maarten met de paplepel ingegoten. "Vroeger zat hij al voorop de fiets te roepen: 'kijk een torenvalk'", zegt Han. Normaal is Maarten buiten te vinden als hij vogels aan het spotten is.

Dat hij voor deze telling binnen moet zitten, omdat anders de vogels verjaagd kunnen worden, vindt hij niet erg. Hij vindt het vooral mooi om met zijn verrekijker allerlei soorten vogels te zien: "Je kan van alles bekijken. Echt alles kan je zien." Met zijn interesse is het niet moeilijk raden welk beroep Maarten uiteindelijk gaat kiezen: "Vogelaar!"

