Deel dit artikel:











Kloetinge moeizaam voorbij laagvlieger DCV

Kloetinge heeft de eerste competitiewedstrijd na de winterstop winnend afgesloten. In een wedstrijd tegen laagvlieger DCV uit Krimpen aan den IJssel was het met 0-2 te sterk. Het verschil voor de Bevelandse formatie werd pas in de tweede helft gemaakt door doelpunten van Daan Esser en Rutger van Rossum.

Daan Esser juicht na zijn treffer voor Kloetinge (foto: Ron Quinten) In de eerste helft viel er niet veel te beleven voor het publiek. Remco van Tiggele was de enige speler aan Zeeuwse zijde die gevaar wist te stichten, maar zijn knal werd gestopt door de doelman van DCV. De thuisploeg kreeg ook maar weinig voor elkaar. Mitchell Braafhart, die verrassend de voorkeur kreeg boven Matthew Lentink, hoefde maar een keer redding te brengen.



Kloetinge werd in de tweede helft sterker en kreeg ook voldoende kansen om de score te openen. Dat deed het tien minuten na rust ook door een doelpunt van Daan Esser. Na een goede voorzet van Xander van der Poel, die een basisplaats kreeg nadat Roy Mulder een blessure opliep in de warming-up, maakte Rutger van Rossum het verschil en zette hij Kloetinge op de bevrijdende 0-2. Omdat er in het slotkwartier niks meer gebeurde, bleef het bij deze stand. Door de gewonnen wedstrijd stijgt Kloetinge naar de vijfde plaats in de 1e klasse B ten koste van Nieuw-Lekkerland. De ploeg van Marcel Lourens heeft nu weer volop zicht op de tweede plaats. Scoreverloop

0-1 Daan Esser (55)

0-2 Rutger van Rossum (75)





Opstelling

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van Tiggele, Van den Dries, Van der Poel (Van Vooren/84). Van Rossum, Daan Esser, De Bonte (Ozgan/81)