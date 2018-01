Deel dit artikel:











Erwin Harmes voegt ook Scheldesportcross toe aan succesreeks

Erwin Harmes heeft de Scheldesportcross in Westdorpe gewonnen. De Middelburger was over een afstand van elf kilometer de snelste in een tijd van 36 minuten en zevenentwintig seconden. Daarmee bleef hij de concurrentie ruim voor. Bij de vrouwen was Monique Verschuure uit Yerseke oppermachtig.

Erwin Harmes in actie (foto: foto Arjan Schotanus/fotorunner.nl) Erwin Harmes heeft zijn goede vorm van de laatste weken weer eens geëtaleerd. Nadat hij deze maand al de Wallenloop en de Deltacross wist te winnen stond er ook vandaag geen maat op de Middelburger. Hij kreeg in Westdorpe nog wel enige tegenstand van Yunis Stitan, maar die moest aan de finish toch meer dan een halve minuut prijsgeven op de tijd van Harmes. De derde plaats was weggelegd voor David Bouwman uit Rotterdam die een minuut na de winnaar binnenkwam. Uitslag mannen 11 kilometer 1. Erwin Harmes Middelburg 36.27' 2. Yunis Stitan Zierikzee 37.09' 3. David Bouwman Rotterdam 37.30' Bij de vrouwen was Monique Verschuure een klasse apart. Zij kwam binnen in een tijd van 44.23' en was daarmee ver uit het zicht van haar tegenstanders. Monica Sanderse kwam nog het meest in de buurt, maar moest bijna twee minuten toegeven op de tijd van Verschuure. Inge de Booij liep naar een verdienstelijke derde plaats, maar kwam tien minuten na Verschuure binnen. Monique Verschuure (foto: Omroep Zeeland) Uitslag vrouwen 11 kilometer 1. Monique Verschuure Yerseke 44.23' 2. Monica Sanderse Vlissingen 46.08' 3. Inge de Booij Terneuzen 53.59'