Oemoemenoe verliest ruim van koploper Hilversum

Beeldfragment uit HRC - Oemoemenoe (foto: Omroep Zeeland)

Hilversum schoot uit de startblokken en kwam al snel op 5-0 voorsprong. Toch knokte Oemoemenoe zich terug in de wedstrijd doordat het een penalty wist te benutten. Dat was voorlopig ook het laatste wapenfeit van de eerste helft, want Hilversum nam het initiatief over. Toch kon de regerend landskampioen het verschil niet maken in de eerste helft. Met een stand van 19-8 in het voordeel van Hilversum had Oemoemenoe nog zicht op een positief resultaat.



De thuisploeg liet na de rust zien waarom ze bovenaan de Ereklasse staan. Doordat Marcus Holden en Josh Gascoigne de thuisploeg al snel na rust op een 24-8 voorsprong hadden gezet, was het geloof bij Oemoemenoe verdwenen. Hilversum wist nog uit te lopen naar 57-8 en stuurde Oemoemenoe met een flinke nederlaag terug naar Zeeland.