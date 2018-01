Top-10 plaats Erwin Mesu op Weissensee

Erwin Mesu natuurijs (foto: OZ)

De wedstrijd eindigde in een chaotische finale, want in de massasprint gingen enkele schaatsers onderuit. Achter de broers Hoolwerf eindigde Crispijn Ariëns als derde. Erwin Mesu bewaart fijne herinneringen aan de Weissensee, want in 2015 boekte hij daar de mooiste zege uit zijn carrière, door de Alternatieve Elfstedentocht te winnen. Erwins broer Niels deed niet mee, omdat hij wegens ziekte momenteel niet in actie kan komen.

Woensdag

Aanstaande woensdag komt Erwin Mesu opnieuw in actie, wanneer hij meedoet aan de Alternatieve Elfstedentocht op dezelfde Weissensee.