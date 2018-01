Promotie waterpoloërs DZK geen reëel doel

DZK, dat op de derde plaats staat, nam in de derde periode afstand van Watervlo (zesde op de ranglijst). Via treffers van Bas van Houwelingen (2x), Lennard Breel en Sjakko Bekkers liep DZK uit van 7-4 naar een 11-5 voorsprong. Die voorsprong werd in de vierde (en laatste) periode niet meer weggeven. "Conditioneel waren wij in de derde periode sterker en we hadden de tactiek van Watervlo wel door", aldus Bekkers.

DZK is al jaren de hoogst spelende Zeeuwse vereniging. Dit seizoen draait de club bovenin in de 2e klasse A mee. "Dat is al heel bijzonder voor Zeeland", zegt Bekkers. Volgens de coach ligt de sportieve toekomst van zijn ploeg niet in de 1e klasse. "Wij hebben een hele krappe selectie. Er zouden vijf goede spelers bij moeten komen en die zijn er in heel Zeeland niet te vinden".

DZK moet het binnenkort ook zonder Sjakko Bekkers en Alex Breel stellen. Het duo is de tweede competitiehelft niet beschikbaar omdat ze allebei in het buitenland stage gaan lopen voor school. Het vertrek van Breel en Bekkers wordt opvangen met jeugdspelers. De nood is dit seizoen al zo hoog geweest dat coach Bekkers als eens een wedstrijd gekeept heeft, maar dat was eenmalig. "Zelf in het water liggen zie ik eigenlijk niet meer zitten. Daar ben ik te oud voor, haha."

2e klasse A mannen

stand 1. ZV Haerlem 12-33 2. BZ&PC 12-33 3. DZK 12-30 4. DZT'62 11-21

Volgende week speelt DZK tegen De Linge PCG. De wedstrijden tegen BZ&PC (24 maart) en ZV Haerlem (14 april) staan pas later op het programma.