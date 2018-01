Swift bovenaan in Overgangsklasse na winst op koploper

Dat Swift bovenaan staat is een uiterst knappe prestatie. De ploeg is namelijk een promovendus in de Overgangsklasse D. Vandaag kreeg het bezoek van SDO, dat vorig jaar nog in de Hoofdklasse acteerde. Het was een wedstrijd vol spanning, maar Swift was continu de bovenliggende partij.

Met de rust was er een voorsprong van 14-10 en Swift bouwde dat uit naar 20-14, SDO kwam in de laatste fase van het duel nog terug tot 23-21. Toch trok de thuisploeg aan het langste eind en won uiteindelijk met 26-23. Daardoor wipt het in de stand over SDO heen. De andere koploper, GKV speelde met 29-29 gelijk tegen Antilopen en blijft de nummer twee omdat Swift een veel beter doelsaldo heeft.

Swift speelt nog vier wedstrijden dit seizoen. Volgende week staat een uitwedstrijd op het programma tegen Rust Roest. De week daarna komt medekoploper GKV naar Middelburg.