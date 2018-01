Deel dit artikel:











Watersnoodpad: Hier lopen Pim en Mark vandaag op dag 3

In de aanloop naar de herdenkingen van de watersnoodramp op 1 februari gaan verslaggevers Pim van den Berge en Mark Rijk, 65 jaar later, op zoek naar sporen van de ramp. Vandaag start de wandeling in Dreischor.

Watersnoodpad dag 3 (foto: Omroep Zeeland) Het wordt een echte herdenkingstocht, die ze met zoveel mogelijk Zeeuwen samen willen maken. Ze nodigen graag mensen uit die een stukje mee willen lopen en hun herinneringen aan de Ramp van 1953 willen delen. Meelopen met onze verslaggevers? Meld je tussen 08.30 en 09.00 uur bij het startpunt van deze dag: Streek- en landbouw museum Goemanszorg, Molenweg 3, Dreischor. Bekijk hier de uitgebreide route van de verslaggevers. Op onderstaande kaart zie je precies waar Mark en Pim lopen. Lees ook: Watersnoodpad: Dit was zaterdag 27 januari

Omroep Zeeland herdenkt de ramp van 1953