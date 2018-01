Deel dit artikel:











Ruim 17.000 gratis ritjes door de Westerscheldetunnel

In de Westerscheldetunnel zijn gisteren 17.093 voertuigen geteld, en die mochten allemaal gratis passeren. Het was de eerste van in totaal zes tolvrije dagen dit jaar.

(foto: oz) Ruim 17.000 passages is overigens lang geen record. Tijdens de tolvrije zaterdag in januari vorig jaar waren er 17.698 gratis ritjes. Het recordaantal tot nu toe van 21.543 werd geboekt in september 2016. De volgende tolvrije zaterdag in de Westerscheldetunnel is op 24 februari.