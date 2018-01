TOP levert na rust wanprestatie tegen hekkensluiter

TOP Arnemuiden ging onderuit tegen de hekkensluiter (foto: Wendy Marteijn-Hulsteijn)

In de eerste helft was er weinig aan de hand voor TOP en na ruim tien minuten was het eerste gaatje met de nummer laatste op de ranglijst al geslagen (8-5). Die voorsprong werd voor rust alleen maar verder uitgebreid en toen de stand halverwege 15-9 was voor TOP Arnemuiden leek de tweede helft een formaliteit te worden.

Compleet omgedraaid

Toch gaven de bezoekers uit Dordrecht niet op en al direct na rust werd het gat kleiner (15-12). TOP Arnemuiden pakte de draad weer op en ook na een kwartier in de tweede helft zat de thuisploeg nog op rozen. Bij 20-15 twijfelde niemand aan een overwinning voor de Walcherse formatie. Toch draaide de wedstrijd in het laatste kwartier compleet om. TOP scoorde in zeven minuten geen enkele keer en Sporting Delta scoorde de aansluitingstreffer. Na de 21-19 van Jorian Schroevers zette de hekkensluiter nog een keer aan en TOP had geen antwoord, met een 22-23 nederlaag tot gevolg.

Ondanks de nederlaag lijkt de kans klein dat TOP Arnemuiden zal degraderen uit de Hoofdklasse. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks aan het eind van het seizoen. Met nog vier duels te spelen is het gat met de nummer zeven Nieuwerkerk zes punten in het voordeel van TOP Arnemuiden.