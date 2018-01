Wielrenners zetten schaap recht; maar dat kan beter

Na het plaatsen van het filmpje van de reddingsactie op de Facebookpagina van Omroep Zeeland stroomden de lovende reacties binnen, inclusief tips voor het rechtzetten van schapen.

"Goed gedaan! Helden!" Het zijn de complimenten die overheersen over de actie van de twee wielrenners bij Ritthem. Tegelijkertijd wordt er een kleine aantekening gemaakt bij de gekozen manier. Het ineens rechtzetten, zoals op het filmpje te zien is, wordt namelijk afgeraden. Los van hun aanpak is iedereen het eens; deze wielrenners hebben het leven van het schaap gered.

Een schaap dat op zijn of haar rug ligt en niet meer overeind kan komen, moet worden geholpen. Als een schaap op zijn rug ligt dan zakt namelijk de pens van het dier naar beneden. Het schaap kan vervolgens niet meer boeren om zijn gassen kwijt te raken. Die gassen ontstaan bij het verteren van het gras. Zonder te boeren vult de maag van het schaap zich vol met gas, drukt de longen in en daardoor stikt het schaap.

Tips van Dierenbescherming:

Help het dier via de kont weer op de poten. De achterpoten moeten eerst de grond raken. Trek niet te veel aan de wol, dan ontstaan er allerlei bloeduitstortingen. Het beste kun je het schaap in de oksels pakken.

Als het schaap op de kont getild is, kun je het beter even laten zitten. Er komt dan weer zuurstof naar de spieren en de organen krijgen weer meer ruimte. Een schaap dat op tijd geholpen wordt, zal meestal binnen 10 minuten gaan grazen

Een schaap dat langer op de rug heeft gelegen, slingert in het begin bij het lopen. Blijf er dan altijd bij zodat het dier niet in de sloot valt. Pas als de dronkenmansloop over is en het dier gaat grazen, lijkt het grootste gevaar geweken.