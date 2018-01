De Nooijer haalt nog een Zeeuw naar FC Dordrecht

Voetballer Karim Bannani in actie voor Jong PSV (foto: Orange Pictures)

Bannani heeft een contract voor 2,5 jaar getekend bij FC Dordrecht. Hij is na Julius Bliek uit Burgh-Haamstede, die afgelopen zomer over kwam van Kloetinge, de tweede Zeeuw in de selectie van De Nooijer. Bannani en De Nooijer kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij de JVOZ. Bannani stapte in 2012 over naar de club uit Eindhoven en maakte eerder dit seizoen zijn debuut in het betaald voetbal.

Voordat FC Dordrecht Bannani aantrok had het linksback Thomas van den Houten op het oog als versterking, maar omdat hij bij zijn huidige club AFC een afkoopsom in zijn contract heeft staan kwam het niet tot een overgang. Van den Houten speelt met AFC in de Tweede Divisie.