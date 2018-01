TTCM start competitie in eerste divisie met vier punten

Sören de Witte van TTCM (foto: Omroep Zeeland)

De wedstrijd tegen US ging gelijk op. TTCM kwam met 2-0 achter en daarna zorgde Elwin Huiden voor het eerste punt. Hij zou in totaal twee wedstrijden winnen. Sören de Witte en Arjan Huiden zorgden voor de andere punten door allebei één wedstrijd te winnen. TTCM was zelfs dichtbij een gelijkspel, want De Witte en Elwin Huiden verloren allebei nog een partij in vijf sets.

Op 10 februari speelt TTC Middelburg de eerste thuiswedstrijd. Dan is Vriendenschaar de tegenstander.